У окупованому Луганську пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Луганську ввечері 27 травня повідомили про вибухи, після яких над містом виникло зарево від пожежі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, видання ASTRA, місцеві пабліки.

Так званий глава Луганщини заявив, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами, через це виникла пожежа.

На місце виїхали співробітники МНС, правоохоронних органів та медики. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.