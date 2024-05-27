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В Подмосковье раздались взрывы: местные власти сообщают о сбитии БпЛА
В российском подмосковном городе Балашиха, вечером 27 мая раздались взрывы, местные сообщили о сбитии беспилотника, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают глава Московской области России Андрей Воробьев, местные телеграмм-каналы.
По словам Воробьева, около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО вроде бы сбила БПЛА, его обломки упали на частный дом. Жители дома не пострадали.
Он также сообщил, что жители Балашихи могли слышать "хлопки".