В Подмосковье раздались взрывы: местные власти сообщают о сбитии БпЛА

В российском подмосковном городе Балашиха, вечером 27 мая раздались взрывы, местные сообщили о сбитии беспилотника, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Московской области России Андрей Воробьев, местные телеграмм-каналы.

По словам Воробьева, около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО вроде бы сбила БПЛА, его обломки упали на частный дом. Жители дома не пострадали.

Он также сообщил, что жители Балашихи могли слышать "хлопки".