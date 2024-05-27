У Підмосков'ї пролунали вибухи: місцева влада повідомляє про збиття БпЛА

У російському підмосковному місті Балашиха, ввечері 27 травня пролунали вибухи, місцеві повідомили про збиття безпілотника, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють очільник Московської області Росії Андрій Воробйов, місцеві телеграм-канали.

За словами Воробйова, близько 21 години у мікрорайоні Кучіно у Балашисі система ППО начебто збила БПЛА, його уламки впали на приватний будинок. Мешканці будинку не постраждали.

Він також повідомив, що жителі Балашихи могли чути "хлопки".