ПВО ночью уничтожила три "Шахеда" – Воздушные силы

В ночь на 28 мая россияне запустили по Украине три беспилотника типа Shahed. Противовоздушная оборона Украины уничтожила все запущенные "Шахеды".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запустили "Шахеды" из Приморско-Ахтарского района (РФ).