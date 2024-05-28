В США оценивают, пересек ли Израиль "красную линию" ударом по Рафаху – Axios

Администрация президента США Джо Байдена все еще оценивает, является ли удар Израиля, в результате которого в воскресенье погибли по меньшей мере 45 перемещенных палестинцев в палаточном лагере в Рафахе, пересечением "красной линии". Об этом в комментарии Axios рассказали два американских чиновника, сообщает Европейская правда.

Авиаудар стал самым смертоносным инцидентом в Рафахе с момента начала наступления Израиля на город в начале мая. Это произошло всего через несколько дней после того, как Международный суд ООН приказал Израилю немедленно прекратить военные операции в Рафахе.

Армия обороны Израиля объявила в понедельник, что начала оперативное расследование авиаудара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал гибель гражданских "трагической ошибкой".

Американский чиновник заявил, что Белый дом находится в процессе выяснения того, что именно произошло, чтобы решить, требуют ли обстоятельства вмешательства США.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил Axios, что администрация Байдена активно привлекает ЦАХАЛ и партнеров на местах для оценки случившегося.

"Разрушительные кадры после удара ЦАХАЛ в Рафахе прошлой ночью, в результате которого погибли десятки невинных палестинцев, разрывают сердце. Израиль имеет право преследовать ХАМАС ... но, как мы четко заявили, Израиль должен принять все возможные меры для защиты гражданского населения" , – отметил он.

Как рассказали собеседники портала, за несколько дней до авиаудара чиновники Белого дома считали, что им удалось существенно повлиять на оперативные планы Израиля в отношении Рафаха таким образом, чтобы предотвратить массовые жертвы среди гражданского населения.

Эта оценка привела к тому, что США смягчили свою оппозицию к расширению операций ЦАХАЛ в Рафахе.

Американский чиновник заявил, что инцидент в Рафахе, вероятно, усилит политическое давление на Байдена с целью изменить его политику в отношении войны в Газе.