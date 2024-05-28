РФ планирует производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно на заводе в Татарстане – WSJ

Российский завод в "Алабуге" планирует производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Производство иранских БпЛА Россией расположено в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга".

Как рассказывает издание, российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве вышеупомянутого завода еще в конце 2022 года, когда они прилетели в Иран с выгодным предложением в виде 1,7 млрд долларов, которые частично были оплачены золотыми слитками.

В частности, согласно контракту, завод в "Алабуге" должен производить 6 тысяч "Шахедов" в год, в дополнение к разведывательным дронам. Уже в апреле предприятие опередило график и поставило 4,5 тысячи обещанных дронов.

В частности, согласно данным разведки, российских военных уже обучают управлять беспилотниками в Сирии инструкторы из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Не только "Шахеды"

Кроме того, в "Алабуге" также производятся разведывательные беспилотники М3 "Альбатрос". Благодаря им, как пишет WSJ, враг смог получить детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. По словам производителя, БпЛА также помогли отразить попытку вторжения в Белгородскую область.

Россия также производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранские. Это, в свою очередь, также ускоряет производство боеспособного оружия.

"Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям" , - объясняет издание.

К работе привлекают студентов

Начальное производство БпЛА "Альбатрос" в значительной степени полагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. Впрочем, Москве было этого недостаточно, в связи с чем работников начали искать в Африке.

В начале 2023 года российские бизнесмены из "Алабуги" арендовали зал в высококлассной школе Уганды, собрав аудиторию из молодых студенток. Последним предложили квалифицированную работу с оплатой втрое выше, чем на их родине, оплату авиабилетов, бесплатное проживание и другое.