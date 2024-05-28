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Правительство определило объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии
Кабинет министров Украины определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Речь идет, в частности, о ТЦК и СП, Верховной Раде и предприятиях оборонного комплекса. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина, сообщает Экономическая правда.
Так, в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся:
- объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;
- учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
- воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности объекты, используемые для 9 территориальной общины в условиях военного положения);
- предприятия оборонного комплекса Украины, в частности те, которые выполняют мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;
- предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;
- электронные коммуникационные сети:
- органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).
Отмечается, что перечни критически важных объектов готовятся и утверждаются областными и Киевской городской госадминистрациями.