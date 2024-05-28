Украина и Бельгия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бельгию подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Брюсселем, сообщает Европейская правда.

По словам Зеленского, документ предусматривает не менее 977 млн евро военной помощи Украине от Бельгии в этом году, а также обязательства Брюсселя оказывать Киеву поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

"Впервые в таком соглашении указано точное количество истребителей F-16 – 30 – которые будут поставлены в Украину до 2028 года, причем первые прибудут уже в этом году" , – добавил он.

Президент отметил, что соглашение гарантирует своевременную помощь по безопасности со стороны Бельгии, современную бронетехнику, оборудование для нужд ВВС и ПВО Украины, морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов, а также военные тренировки.

Украинский лидер указал, что документ также предусматривает оборонно-промышленное сотрудничество, поддержку украинской "формулы мира", усиление санкций против РФ, возмещение убытков, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.