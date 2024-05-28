В Минобороны Нидерландов поддерживают удары Украины по территории РФ

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отмечает право Украины наносить удары по целям на территории РФ. Об этом она сказала перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Министр отметила, что Украина имеет право использовать все средства для обороны и восстановления территориальной целостности.

"Совершенно очевидно, что они (украинцы – Ред.) должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее" , – подчеркнула Оллонгрен.

По ее словам, сейчас Украина сражается "со связанной за спиной одной рукой".

Глава Минобороны Нидерландов не исключила, что эта тема будет звучать на сегодняшней встрече министров.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.