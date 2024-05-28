Подписка за 50% - летняя акция!
Зеленский: Путин будет аплодировать отсутствию Байдена на Саммите мира
Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин будет обрадован, если президент США Джо Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии. Об этом Зеленский сказал во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
Глава государства отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.
"Я знаю, что Америка поддерживает саммит , но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки", - сказал Зеленский.
Он добавил, что сейчас будет саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия".
"Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, при чем стоя", – добавил Владимир Зеленский.
По его словам, Украина также ожидает ответа о присутствии на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.