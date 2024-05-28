Зеленский: Путин будет аплодировать отсутствию Байдена на Саммите мира

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин будет обрадован, если президент США Джо Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии. ﻿Об этом Зеленский сказал во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Глава государства отметил, что очень хотел бы, чтобы на саммите в Швейцарии лично присутствовал президент Байден.

"Я знаю, что Америка поддерживает саммит , но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки" , - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас будет саммит мира, который организует весь мир, "а потом будет что-то, что попытается сделать Россия".

"Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, при чем стоя" , – добавил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина также ожидает ответа о присутствии на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.