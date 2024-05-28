Зеленский надеется на разрешение бить западным оружием по территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на положительный результат по поводу разрешения от некоторых партнеров наносить удары по РФ их оружием. Об этом он сказал на пресс-конференции с бельгийским премьером Александром де Кроо, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что Россия систематически наносит удары, разрушая украинскую энергоинфраструктуру.

Поэтому, по его словам, Украина выбрала тактику наносить удары дальнобойными дронами по нефтяным объектам на российской территории, чтобы ограничить возможности армии РФ и их экономики.

"Это точка, в которой мы были. И этот путь от "не надо трогать их объекты" до "можно использовать ваше оружие против российских захватчиков" – это достаточно длинный путь. Со своей стороны мы максимально его сокращаем. И я уверен, что будет положительный результат и от некоторых из наших партнеров, и от нашего производства" , – отметил Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.