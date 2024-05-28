Украина могла бы получить 1,7 млрд евро от замороженных активов РФ – Зеленский

Украина в этом году может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных в Бельгии российских активов. Об этом во вторник на пресс-конференции в Брюсселе сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Европейская правда.

Еще в октябре прошлого года глава бельгийского правительства Александер де Кроо сообщил, что Бельгия создала специальный фонд для поддержки Украины, который наполнят из налогообложения замороженных в стране российских активов.

"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных российских активов" , – сообщил Зеленский.

Также, по словам президента, Бельгия будет выделять средства на восстановление Черниговщины. Параллельно идет работа над тем, чтобы в Украине открылся офис бельгийского агентства развития.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник совершает визит в Бельгию. В рамках визита Украина и Бельгия подписали соглашение по безопасности.