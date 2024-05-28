С начала суток на фронте произошло 45 столкновений, продолжаются бои – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. С начала суток произошло 45 столкновений, продолжаются бои. Больше столкновений зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 28 мая.

В целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, 61 авиаудар с применением 93 КАБов, 1050 ударов дронами – камикадзе, более четырех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 24 района сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских оккупантов.

Уже сегодня, с начала суток, произошло 45 боевых столкновений. Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти УАБ, 656 обстрелов позиций наших войск по разным типам вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат русских захватчиков под огневым контролем. По уточненным данным, за минувшие сутки в этом направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 безвозвратных. Также уничтожены танк оккупантов, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и единица специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак были отбиты без успехов для противника. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

На Лиманском направлении в настоящее время продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Наши защитники успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили и еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже четырежды пытался улучшить тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку от Григоровки, Клещеевки и Андреевки. Три вражеских попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями сил обороны. В настоящее время идет боевое столкновение в районе Андреевки. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется.

Как и за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений. К настоящему времени отражены семь атак неподалеку от Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки в данном направлении. Уже с начала суток оккупанты понесли потери в 100 человек. Уничтожены девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля.

По уточненным данным за прошедшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 369 человек. Также уничтожены вражеский танк, 10 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три орудия. Кроме того, повреждены шесть боевых бронированных машин, по три автомобиля и пушки.

На Кураховском направлении одна атака неподалеку от Константиновки уже отбита. Идет бой в районе Водяного. Враг интенсивным огневым влиянием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий по стабилизации обстановки.

С начала суток на Времивском направлении наши воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении враг предпринял три неудачных попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.