Швецию попросили притормозить с передачей Украине истребителей Gripen - министр

Несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон информационному агентству TT в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По словам шведского министра, другие страны, входящие в коалицию противовоздушной обороны, попросили Швецию подождать с поставкой системы Gripen.

"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16" , – пояснил Йонсон.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине истребители F-16. Ожидается, что первые самолеты будут поставлены в этом году.

"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставки Gripen. – Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16" , – сказал министр обороны Швеции.

Он добавил, что сейчас поставка Gripen не соответствует взглядам коалиции на внедрение двух систем истребительной авиации одновременно.