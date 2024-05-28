Оккупанты увеличили интенсивность штурмов на Купянском направлении – Генштаб

Войска РФ продолжают наступательные деяния. Наибольшая активность наблюдается в Покровском и Купянском направлениях. Подразделения Сил обороны сдерживают давление оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14:00 28 мая.

Российские захватчики продолжают обстреливать артиллерией приграничья Черниговской и Сумской областей. В частности, враг вел огонь в направлении Покровки, Искровщины, Барановки и Великой Писаревки. С начала текущих суток произошло 64 боевых столкновения.

В Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боеприкосновений с начала суток здесь возросло до четырех. В настоящее время продолжаются бои в районе Липцев, где оккупанты использовали семь КАБов, и Старицы. Еще четыре КАБа агрессор сбросил на Нескучное.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских захватчиков на Купянском направлении. 12 раз противник атаковал позиции наших подразделений неподалеку от Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебового. Восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отразили. В настоящее время продолжаются бои в районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано восемь наступательных действий врага, семь из которых успешно отражены нашими защитниками. Потери позиций не допущены. Вблизи Торского идет бой.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются штурмовать при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты в районе населённого пункта Северное. Подразделения сил обороны четыре вражеских атаки успешно отбили. Одна еще продолжается.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность боев увеличилась почти вдвое. В настоящее время зафиксировано 15 боеприкосновений. Пять из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Калинового и Прогресса. Константиновку оккупанты обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

На Времивском направлении враг дважды атаковал в районах Старомайорского и Раздольного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении сейчас три боеприкосновения. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск у Роботиного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, российский агрессор семь раз пытался потеснить подразделения Сил обороны недалеко от Ольговки и Новой Тягинки. Атаковал с использованием пяти КАБов. Удачи не имел. Продолжается бой у Кринок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.