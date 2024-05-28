Стефанишина встретилась с генсеком НАТО: обсудили саммит в Вашингтоне

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе обсудила потенциальные решения вашингтонского саммита, которые будут гарантировать необратимость членства Украины в Альянсе, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

В контексте ожиданий от предстоящего саммита в Вашингтоне в июле этого года чиновница отметила, что впервые, благодаря формату Совета Украина-НАТО, украинские представители присоединятся к наработке итоговых документов наравне с союзниками.

"Мы также обсудили сегодня потенциальные решения, которые будут гарантировать необратимость членства Украины в НАТО. Военные и финансовые обязательства Альянса, само существование Украины должно быть защищено решительными действиями", – подчеркнула она.

Столтенберг со своей стороны заверил, что увеличение и стабильность поддержки Украины со стороны союзников остается первоочередным приоритетом, и ряд решений саммита будут направлены именно на усиление оборонных возможностей Украины через улучшение координации взносов международных партнеров.

Также Стефанишина проинформировала Столтенберга о тяжелой ситуации на харьковском и сумском направлениях, где прифронтовые города ежедневно страдают от беспрецедентной жестокости врага.

"Наши насущные военные потребности остаются неизменными – это системы противовоздушной обороны, боевые самолеты F-16, боеприпасы, дальнобойная артиллерия, бронетехника и другие необходимые вещи", – отметила Стефанишина.

По словам вице-премьера, от трех до семи систем ЗРК Patriot позволят усилить безопасность украинских мирных городов и защитить энергосистему.

Стефанишина также приняла участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое состоялось во вторник в Брюсселе.

Напомним, Столтенберг на Парламентской ассамблее НАТО в понедельник в Софии заявил, что ожидает договоренности до саммита в Вашингтоне об усилении роли НАТО для стабильных поставок оружия Украине.