FT: Западный бизнес отказывается от своих планов выхода из России

Определенные западные компании остались в России, несмотря на то, что заявляли, что планировали уйти после вторжения в Украину. Среди причин - рост бюрократических преград и восстановление потребительской активности, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает газета Financial Times.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней, - сказал один из руководителей, который работает с западными компаниями в РФ, - Они сказали, что уйдут. Им предоставили выбор покупателей, который был для них неприемлем".

Другой руководитель, который работает с западными компаниями в России, сказал, что настроения заметно изменились.

По его словам, если компании, покинувшие страну в первые недели после полномасштабного вторжения, считали это моральным императивом, то "нынешняя волна - это скорее вопрос о том, действительно ли вам нужно уходить? Хотели бы вы уйти? Некоторые из этих компаний построили четыре, пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать их с 90%-й скидкой".

Россия сделала выход иностранных компаний очень непростым, введя обязательную 50%-ную скидку на активы из "недружественных" стран, которые продаются российским покупателям, и минимум 15%-й налог на выезд.

Также было все труднее найти местных покупателей, приемлемых как для продавца, так и для Москвы, и чья деятельность не подпадает под западные санкции, отмечает британское издание.

Среди более чем 2000 компаний, которые заявили, что останутся в России, в частности потребительские группы Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris, некоторые стали более открытыми относительно своих планов.

Некоторые из них уже не считают себя обязанными покидать Россию. Например, компания Avon начала процесс продажи своего российского бизнеса, получила предложения, но решила их не принимать.

"На протяжении более 135 лет Avon поддерживает женщин, где бы они ни находились, независимо от этнической принадлежности, национальности, возраста или религии", - заявили в компании.

Главный исполнительный директор Mondelez недавно заявил FT, что инвесторам "морально безразлично", уйдут ли группы из страны.