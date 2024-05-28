FT: Західний бізнес відмовляється від своїх планів виходу з Росії

Певні західні компанії залишилися в Росії, попри те, що заявляли, що планували піти після вторгнення в Україну. Серед причин - зростання бюрократичних перепон й відновлення споживчої активності, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Багато європейських компаній опинилися між молотом і ковадлом, – сказав один із керівників, який працює із західними компаніями у РФ. – Вони сказали, що підуть. Їм надали вибір покупців, який був для них неприйнятним".

Інший керівник, який працює із західними компаніями в Росії, сказав, що настрої помітно змінилися.

За його словами, якщо компанії, що залишили країну в перші тижні після повномасштабного вторгнення, вважали це моральним імперативом, то "нинішня хвиля – це швидше питання про те, чи дійсно вам потрібно йти? Чи хотіли б ви піти? Деякі з цих компаній побудували чотири, п'ять заводів за 30 років. Вони не збираються продавати їх із 90%-ю знижкою".

Росія зробила вихід іноземних компаній дуже непростим, запровадивши обов'язкову 50%-ву знижку на активи з "недружніх" країн, які продаються російським покупцям, і щонайменше 15%-й податок на виїзд.

Також було все важче знайти місцевих покупців, прийнятних як для продавця, так і для Москви, і чия діяльність не підпадає під західні санкції, зазначає британське видання.

Серед більш ніж 2000 компаній, які заявили, що залишаться в Росії, зокрема споживчі групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris, деякі стали відкритішими щодо своїх планів.

Деякі з них уже не вважають себе зобов'язаними залишати Росію. Наприклад, компанія Avon розпочала процес продажу свого російського бізнесу, отримала пропозиції, але вирішила їх не приймати.

"Протягом понад 135 років Avon підтримує жінок, де б вони не перебували, незалежно від етнічної приналежності, національності, віку чи релігії", – заявили в компанії.

Головний виконавчий директор Mondelez нещодавно заявив FT, що інвесторам "морально байдуже", чи підуть групи з країни.