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Удар по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки еще одного человека
На пепелище гупермаркета "Эпицентр" в Харькове найдены останки еще одной жертвы российского авиаудара по городу 25 мая, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Только что найдены останки 18-го погибшего в гипермаркете "Эпицентр", — говорится в сообщении.
Сейчас несколько человек считаются пропавшими без вести.
Как сообщалось, в субботу, 25 мая, оккупанты попали в строительный гипермаркет в спальном районе Харькова. По данным Харьковской ОВА, россияне применили две управляемые авиабомбы.
Российские пропагандисты заявили, что якобы попали в "состав боеприпасов".