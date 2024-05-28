Удар по "Эпицентру" в Харькове: найдены останки еще одного человека

На пепелище гупермаркета "Эпицентр" в Харькове найдены останки еще одной жертвы российского авиаудара по городу 25 мая, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Только что найдены останки 18-го погибшего в гипермаркете "Эпицентр" , — говорится в сообщении.

Сейчас несколько человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщалось, в субботу, 25 мая, оккупанты попали в строительный гипермаркет в спальном районе Харькова. По данным Харьковской ОВА, россияне применили две управляемые авиабомбы.

Российские пропагандисты заявили, что якобы попали в "состав боеприпасов".