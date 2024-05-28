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Удар по "Епіцентру" в Харкові: знайдено останки ще однієї людини
На згарищі гупермаркету "Епіцентр" в Харкові знайдені останки ще однієї жертви російського авіаудару по місту 25 травня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Щойно знайдено останки 18 загиблого в гіпермаркеті "Епіцентр"", — йдеться в повідомленні.
Наразі кілька людей вважаються зниклими без вісти.
Як повiдомлялось, у суботу, 25 травня, окупанти влучили в будівельний гіпермаркет у спальному районі Харкова. За даними Харківської ОВА, росіяни застосували дві керовані авіабомби.
Російськи пропагандисти заявили, що нібито поцілили у "склад боєприпасів".