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Минобороны пока не планирует рассылать повестки через "Резерв+"
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в Министерстве обороны Украины говорят, что не планируют рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+", сообщает Деловая столица.
Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.
"Пока работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", — сказала Черногоренко.
Как сообщалось, сейчас более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+".