Минобороны пока не планирует рассылать повестки через "Резерв+"

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в Министерстве обороны Украины говорят, что не планируют рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+", сообщает Деловая столица.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

"Пока работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются" , — сказала Черногоренко.

Как сообщалось, сейчас более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+".