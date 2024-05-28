Міноборони поки не планує розсилати повістки через "Резерв+"

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що у Міністерстві оборони України кажуть, що не планують розсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+", повідомляє Ділова столиця.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються" , — сказала Черногоренко.

Як повідомлялось, наразі понад мільйон військовозобов'язаних українців оновили дані онлайн через мобільний застосунок "Резерв+".