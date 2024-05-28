СБУ: Украина конфисковала судно российского олигарха стоимостью более 1 млрд гривен

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины имущества российского олигарха Александра Верховского, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как говорится, речь идет о крупном рыболовном траулере "Бухта Соколовская", который еще до начала полномасштабного вторжения России достраивался на заводе в Николаеве. Стоимость промышленного судна составляет более 1 млрд гривен.

Национализированный траулер был составной частью торгового "флота" подсанкционного олигарха, входящего в ближайшее окружение Кремля. Также Верховский - один из финансовых доноров войны РФ против Украины.

Отмечается, что рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет России. Оттуда эти средства идут на вооружение и материально-техническое обеспечение оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих против Сил обороны Украины.

Для обхода санкций владелец судна бенефициарный оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку и заблокировали российский траулер для дальнейшего его ареста и национализации в пользу Украины.

Напомним, в мае прошлого года СБУ арестовала рыболовный траулер "Бухта Соколовская", который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.