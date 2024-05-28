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По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)
Из-за взлета в России самолета МиГ-31К по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает онлайн "Карта тревог Украины", Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Тревога началась в 20:17 и завешилась в 20:31.
Как пишут ВС, всей Украине угрожает ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ.
Что предшествовало:
Во вторник утром тревога была в 9 областях Украины, из-за атаки беспилотников.