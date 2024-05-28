По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)

Через зліт у Росії літака МіГ-31К по всій території України оголошували повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах.

Тривога почалась о 20:17 і закінчилася о 20:31.

Як пишуть ПС, всій Україні загрожувала ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ.

Що передувало:

У вівторок вранці тривога була в 9 областях України, через атаку безпілотників.