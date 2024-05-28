Передплата за 50% - літня акція!
По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)
Через зліт у Росії літака МіГ-31К по всій території України оголошували повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах.
Тривога почалась о 20:17 і закінчилася о 20:31.
Як пишуть ПС, всій Україні загрожувала ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ.
Що передувало:
У вівторок вранці тривога була в 9 областях України, через атаку безпілотників.