Российские власти готовятся активизировать депортацию украинских детей в Россию в течение лета, усиливая еще один компонент российской кампании геноцида в Украине.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Глава так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил 27 мая, что регионы РФ "примут" более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года.

А российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины, которые "посетят" Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях.

Пасечник также сообщил, что летние детские лагеря в оккупированном Крыму и на территории России готовятся "принять" более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета, включая летний лагерь "Океан" во Владивостоке, Приморский край (который находится ближе к Аляске, чем к Украине).

Оккупационное министерство труда Херсонской области также объявило, что дети из оккупированной Херсонской области поедут в лагерь "Океан" для участия в "образовательной, спортивной и культурной программе".

Оккупационный сенатор Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил 27 мая, что 575 детей из оккупированной Херсонской области посетят трехнедельные летние лагеря в оккупированном Крыму и российской республике Адыгея.

Так называемое министерство образования и науки "ЛНР" сообщило, что неустановленное количество подростков из оккупированной Луганской области посетит военно-патриотический спортивный лагерь в лагере "Авангард" в Волгоградской области России и пройдет подготовку по военно-инженерному делу, тактике, пожарному делу, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, эксплуатации беспилотников и тактической медицине.

Несмотря на усилия России представить летние лагеря для украинских детей как временные рекреационные и образовательные мероприятия, они являются фундаментальной составляющей российской кампании по депортации украинцев, включая детей, в Россию.

Насильственное перемещение детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида, и поэтому многогранные схемы России по депортации украинских детей в Россию могут быть классифицированы как геноцидные акты.

Украинские дети, которые были депортированы в Россию на такие "каникулы" или "летние лагеря", сталкиваются с программами русификации, направленными на изоляцию от своих украинских семей, языка, культуры и истории.

Российские власти, вероятно, будут усиливать депортацию в течение всего лета под видом летних каникул, но эти программы являются актами геноцида против украинского народа, несмотря на усилия России замаскировать их под временные и положительные образовательные возможности.