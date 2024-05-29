Хуситы атаковали ракетами греческий корабль в Красном море

Йеменские хуситы атаковали ракетами греческий балкер в Красном море. Судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, получило повреждения, но продолжило движение.﻿ Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным американского военного ведомства, инцидент произошел вчера, 28 мая, между 12:05 и 13:40 по местному времени.

Отмечается, что боевики-хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет из районов Йемена в сторону акватории Красного моря.

"M/V Laax, греческий балкер под флагом Маршалловых островов, сообщил, что был поражен тремя ракетами, но продолжил свой рейс. Сообщений о пострадавших с кораблей США, коалиции или торговых судах нет" , - говорится в заявлении Центркома.

Кроме того, идет речь в отчете, между утром и вечером того же дня американские силы (USCENTCOM) "успешно уничтожили пять беспилотных авиационных комплексов" над Красным морем, запущенных с территории Йемена, контролируемой хуситами.

"Было установлено, что системы представляют непосредственную угрозу торговым судам в регионе" , - отметили в Центркоме.

Также в заявлении указывается, что действия по сбитию таких воздушных целей предпринимаются с целью защиты судоходства, и чтобы "сделать международные воды более безопасными для судов США, коалиции и торговых судов".

Обстрел хуситами кораблей в Красном море и Аденском заливе

Ранее сообщалось, что 2 марта западные СМИ сообщили о том, что в Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это - первый корабль, который пошел ко дну после атаки боевиков.

Кроме того, 19 марта йеменские хуситы атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. После этого, 24 марта, хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы - тогда судно загорелось.

А 18 мая поддерживаемые Ираном хуситы поразили противокорабельной баллистической ракетой нефтяной танкер "Wind" в Красном море. Он принадлежит Греции и шел под флагом Панамы в Китай, а недавно этот корабль пришвартовывался в РФ.

Отметим, с осени 2023 йеменские хуситы активизировали свои удары по коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.

Впоследствии военные США вместе с коалицией начали меры по защите гражданских кораблей в регионе. Кроме того, напомним, что западные партнеры нанесли ряд ударов по целям хуситов в Йемене.