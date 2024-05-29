В испанском правительстве раскритиковали премьера за военную помощь Украине

Представители левых партий в испанском правительстве премьер-министра Педро Санчеса раскритиковали его за обещание предоставить Украине миллиард евро военной помощи в двустороннем соглашении по безопасности, сообщает Европейская правда.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун, представляющий каталонскую партию, раскритиковал Социалистическую рабочую партию Санчеса за то, что она не проинформировала о содержании соглашения по безопасности с Украиной.

А лидер леворадикальной партии Sumar и министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что премьер должен обнародовать все подробности о том, на какие именно типы вооружений пойдут обещанные Украине средства и связано ли это с усилиями "интенсифицировать дипломатические переговоры для достижения мирного соглашения".

Представитель оппозиционной правой Народной партии Испании Борха Семпер также осудил Санчеса за то, что он не проинформировал парламент о содержании соглашения по безопасности.

Левые партии Испании имеют в виду решение правительства от 16 апреля, которое одобрило выделение 1,13 миллиарда евро на приобретение военного оборудования. Из этих средств 1 миллиард евро предназначен для Украины – о чем, как утверждают критики, не было объявлено.

В ответ на упреки Санчес заверил, что не считает необходимым выносить подписанное с Украиной соглашение по безопасности на рассмотрение парламента, поскольку речь идет не о международном договоре.

Согласно договору о безопасности, в 2024 году Испания предоставит 1 млрд евро военной помощи Украине. Соглашение также предусматривает в случае будущего вооруженного нападения России на Украину в течение 24 часов провести консультации с целью определения соответствующих дальнейших шагов.