Лукашенко приостановил участие Беларуси в договоре о вооруженных силах в Европе

Белорусский автократ Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года" , - говорится в законе от 24 мая, обнародованном сегодня.

Следует отметить, что данный договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году.

Цель договора

Договор предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям:

танки;

боевые бронированные машины;

артиллерия;

ударные вертолеты;

боевые самолеты.

Кроме того, документ также регулирует механизмы проверки соблюдения обязательств, включая обмен информацией и проведением инспекций.

В целях проверки соблюдения положений Договора государства-участники обязаны были сообщать и обмениваться информацией о состоянии своего вооружения.

Напомним, что Польша 29 марта окончательно приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Вслед за Польшей 12 апреля из Договора об обычных вооруженных силах Европы вышла и Молдова.