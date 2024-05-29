У Байдена признали, что слишком много товаров из США все еще попадает в Россию

Вызывающее тревогу количество российского оружия оснащено электронными компонентами из США и стран-союзников. Компании должны остановить поток запчастей, используемых для ведения войны против Украины.﻿ Об этом заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Процент российского боевого вооружения с компонентами под брендом США или союзников тревожно и неприемлемо высок" , - заявил Сингх.

Он призвал компании задействовать свой творческий потенциал и ресурсы.

"Знайте своих клиентов, знайте их клиентов и знайте конечных пользователей. Убедитесь, что американские фирмы не являются невольными винтиками в арсенале российской автократии" , - сказал он.

США и их союзники изо всех сил пытались остановить поток запчастей в Россию. Экспортный контроль, который нацелен на движение товаров, а не на финансовые операции, трудно обеспечить, поскольку у производителей нет крупных внутренних отделов контроля, которые возникли в банковской сфере за последние два десятилетия санкционной политики США.

"Потребовались десятилетия, чтобы построить архитектуру финансовых санкций после 11 сентября" , - сказал Сингх, отвечая на вопрос на мероприятии Брукингского института.

Мы должны делать это с невероятной скоростью для технологических и товарных компаний".

Сингх, который сыграл важную роль в реализации первого раунда экономических мер против России в первые дни вторжения в 2022 году, сказал, что его комментарии были "настоятельным призывом к корпоративной ответственности". Сингх вернулся в Белый дом в феврале после работы главным экономистом PGIM по фиксированным доходам.