WP: Трамп заявил, что "бомбил бы Москву" в ответ на вторжение в Украину
В начале мая кандидат в президенты США Дональд Трамп провел частное мероприятие с некоторыми из крупнейших спонсоров своей предвыборной компании. Об этом сообщает The Washington Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Зачастую комментарии Трампа на подобных мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция.
Однако на одном из мероприятий он заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань".
Издание отметило, что такое заявление удивило некоторых доноров, которые присутствовали на мероприятии.
Выборы президента США
Следующие выборы пройдут в США ноябре этого года. Дональд Трамп и Джо Байден будут бороться за лидерство в США.
При этом СМИ утверждали, что Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Мишель, супруги бывшего президента США Барака Обамы.