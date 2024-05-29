WP: Трамп заявив, що "бомбив би Москву" у відповідь на вторгнення в Україну

На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії. ﻿ Про це повідомляє The Washington Post, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Найчастіше коментарі Трампа на подібних заходах стосуються зовнішньої політики і тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція та імміграція.

Однак на одному із заходів він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".

Видання зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході.

Вибори президента США

Наступні вибори відбудуться у США у листопаді цього року. Дональд Трамп та Джо Байден боротимуться за лідерство у США.

При цьому ЗМІ стверджували, що Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів на користь Мішель, подружжя колишнього президента США Барака Обами.