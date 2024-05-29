В ГБР заявили о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в колониях

Сотрудники ГБР разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Сообщено о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)".

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ходе расследования были разоблачены многочисленные факты издевательств и избиений лиц, отбывавших наказание в колониях.

Следствием установлено, что жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Процесс выявления лиц, ставших жертвами должностных лиц колонии, продолжается.

Новоприбывшим угрожали поселением среди "отвергнутых в целом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания. Пока проверяется информация даже о фактах смерти от побоев.

Установлено, в частности, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой вновь прибывших принуждали убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Также, в распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников Божковской исправительной колонии. Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии.

В материалах также содержатся и другие факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, которые сейчас являются предметом исследования.

Четверым должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" сообщено о подозрении по части второй статьи 127 (пытки) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 2812-ІХ от 01.12.2022).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемых лиц меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится работа по установлению других фактов пыток и сбору доказательств причастности других должностных лиц колонии, в том числе руководящего состава.

Также проводятся следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГКВД и руководителя этого учреждения. Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, значительно превышающей его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях.