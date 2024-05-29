В РФ продают бытовую технику, произведенную для украинского рынка – "Коммерсант"

Бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка, начала поставляться в РФ и продаваться через маркетплейсы и сети магазинов электроники. Об этом пишет российское издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.

По данным "Коммерсант", отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендеров для сохранения позиций в РФ. Эксперты считают, что зарубежные фабрики перенаправили потоки из-за падения спроса на технику в Украине на фоне войны.

На российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" начались продажи бытовой техники Bosch, которая предназначалась для украинского рынка, рассказал "Ъ" гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин:

"Мы убедились, что технику предназначили для украинского рынка, поскольку сами заказали посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через отечественный маркетплейс. Техника приехала в украинских наклейках".

Шашкин добавил, что поставки такой техники в РФ "носят массовый характер, поскольку некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке".

Модель Bosch "Коммерсант" обнаружил в "М.Видео", "Ситилинке", "Яндекс Маркете", Holodilnik.ru и др. (на технике есть штампы и наклейки с местом доставки - город Киев, вся инструкция переведена на украинский язык, убедился "Коммерсант").

По данным источника "Ъ" среди ритейлеров, который ссылается на отчет GFK, с марта 2023 года по март 2024 года в РФ было продано 284 тыс. посудомоечных машин на 9,8 млрд рублей, что на 9% больше год к году. Из них в количественном выражении Bosch заняла в этом году 6% рынка (годом ранее 10%), в денежном - 11% (годом ранее 15%).

Гендиректор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев говорит о поставках в РФ иностранной техники, предназначенной для украинского рынка.

По его словам, кроме Bosch подобным образом в Россию поставляется техника итальянской Delonghi и нидерландской Philips.

Один из топ-менеджеров крупной сети магазинов электроники также подтверждает наличие таких товаров в РФ. По его словам, несколько месяцев назад турецкий дистрибьютор предлагал сети приобрести иностранную технику, предназначенную для украинского рынка.