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Минобороны сняло с розыска более 700 тысяч военнообязанных
Министерство обороны Украины сняло с безосновательного розыска 710 тысяч военнообязанных. Это удалось сделать благодаря приложению "Резерв+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
В министерстве советуют авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус.
По словам Черногоренко, на такой пробел в системе "Оберіг" обратили внимание после запуска приложения "Резерв+".
Почему у граждан был такой статус?
Если человек нарушал правила военного учета, например, игнорировал повестки, ТЦК обращались в национальную полицию. Впрочем, по словам Черногоренко, фактически количество таких обращений составляет около 25%.
"Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил военного учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения. Таким образом, статус "в розыске" безосновательно получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы вовремя. Цифровая команда Минобороны исправила эту ошибку", – отметила она.
В Минобороны добавили: если вас сняли с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно.