Минобороны сняло с розыска более 700 тысяч военнообязанных

Министерство обороны Украины сняло с безосновательного розыска 710 тысяч военнообязанных. Это удалось сделать благодаря приложению "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В министерстве советуют авторизоваться в приложении повторно, чтобы увидеть свой обновленный статус.

По словам Черногоренко, на такой пробел в системе "Оберіг" обратили внимание после запуска приложения "Резерв+".

Почему у граждан был такой статус?

Если человек нарушал правила военного учета, например, игнорировал повестки, ТЦК обращались в национальную полицию. Впрочем, по словам Черногоренко, фактически количество таких обращений составляет около 25%.

"Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил военного учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения. Таким образом, статус ﻿﻿ "в розыске" безосновательно получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы вовремя. Цифровая команда Минобороны исправила эту ошибку" , – отметила она. ﻿

В Минобороны добавили: если вас сняли с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно.