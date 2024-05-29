Міноборони зняло з розшуку понад 700 тисяч військовозобов'язаних

Міністерство оборони України зняло з безпідставного розшуку 710 тисяч військовозобов'язаних. Це вдалося зробити завдяки застосунку "Резерв+".

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У міністерстві радять авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус.

За словами Черногоренко, на таку прогалину в системі "Оберіг" звернули увагу після запуску застосунку "Резерв+".

Чому громадяни мали такий статус?

Якщо людина порушувала правила військового обліку — наприклад, ігнорувала повістки, ТЦК звертались до національної поліції. Втім, за словами Черногоренко, фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

"Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Так, статус "в розшуку", безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно. Цифрова команда Міноборони виправила цю помилку" , – зазначила вона.

У Міноборони додали: якщо вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно.