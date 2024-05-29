СМИ: Венгрия блокирует начало вступительных переговоров ЕС с Украиной

Послы Евросоюза не могут одобрить проект переговорной рамки о вступлении Украины в блок. Причиной является позиция Венгрии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Как отметил журналист, Венгрия блокирует решение по Украине из-за 11 двусторонних вопросов о национальных меньшинствах в Украине.

В Евросоюзе хотят начать вступительные переговоры с Украиной в конце июня, но для этого необходим консенсус среди послов.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, лидеры стран Евросоюза одобрили начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года. Тогда премьер Венгрии Виктор Орбан не участвовал в голосовании.

Фактически переговоры так и не начались. Для этого необходимо, чтобы в Евросоюзе одобрили переговорную рамку.

Недавно Politico написало о том, что в Евросоюзе хотят, чтобы переговоры с Украиной начались до 1 июля.