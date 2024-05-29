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Россияне снова атакуют Харьков: в городе прогремела серия взрывов
В Харькове снова раздаются взрывы. Воздушная тревога продолжается в области уже четвертый час, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов в городе, Воздушные силы в соцсетях.
По данным ВС, на Харьковщине были пуски управляемых авиационных бомб.
Соответствующие предупреждения военные делали в 15 и 16 часов.
Напомним:
Российские войска 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на сейчас количество погибших в результате атаки составляет 19 человек. В больнице умерла очередная жертва удара.