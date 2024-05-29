Россияне снова атакуют Харьков: в городе прогремела серия взрывов

В Харькове снова раздаются взрывы. Воздушная тревога продолжается в области уже четвертый час, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов в городе, Воздушные силы в соцсетях.

По данным ВС, на Харьковщине были пуски управляемых авиационных бомб.

Соответствующие предупреждения военные делали в 15 и 16 часов.

Напомним:

Российские войска 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на сейчас количество погибших в результате атаки составляет 19 человек. В больнице умерла очередная жертва удара.