Российские войска обстреляли Лиман: ранены 8 мирных жителей

Во время атаки российских оккупационных войск на Лиман Донецкой области ранения получили восемь гражданских жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Около 14 часов 29 мая российская армия осуществила обстрел города Лиман. В эпицентре поражения оказался микрорайон с жилой застройкой.

В результате атаки ВС РФ на прифронтовой город восемь граждан, находившихся в зоне попадания средства поражения, получили ранения и контузии.

Пяти женщинам и трем мужчинам в возрасте от 18 до 69 лет оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Повреждены 3 двухэтажных дома. Осмотр места происшествия продолжается. Тип примененного врагом оружия устанавливается.