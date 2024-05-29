Російські війська обстріляли Лиман: поранено 8 мирних жителів

Під час атаки російських окупаційних військ на Лиман Донецької області поранення отримали вісім цивільних мешканців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

Близько 14 години 29 травня російська армія здійснила обстріл міста Лиман. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон із житловою забудовою.

Внаслідок атаки ЗС РФ на прифронтове місто восьмеро громадян, які перебували в зоні влучання засобу ураження, дістали поранення та контузії.

П’ятьом жінкам та трьом чоловікам віком від 18 до 69 років надали кваліфіковану медичну допомогу.

Пошкоджено 3 двоповерхові будинки. Огляд місця події триває. Тип застосованої ворогом зброї встановлюється.