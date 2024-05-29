Глава МИД: Канада не ставила Украине условий по использованию оружия

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия, сообщает Европейская правда.

Об этом Жоли заявила на пресс-конференции во время визита в Швецию 29 мая.

Жоли сообщила, что обсудила этот "очень важный" вопрос с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом.

"После этого мы отправляемся (на встречу министров) НАТО и, безусловно, будем обсуждать эту тему", – заявила она.

Жоли добавила, что у России нет "красных линий", и поэтому "мы должны быть уверены, что, когда речь идет об обороне Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне".

"И у Канады нет никаких условий для использования поставок оружия Украине, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", – подчеркнула министр.

На фоне активизации российского наступления на Харьковщине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса рассмотреть вопрос о том, чтобы ослабить ограничения на удары Украины по России западным оружием.

Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина била их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине следует позволить нанести удары по России.

Финляндия не ограничивала Украину в ударах по России оружием, которое североевропейское государство передало украинским войскам.