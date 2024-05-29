Подписка за 50% - летняя акция!
Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении 370 млрд на закупку вооружения
Министр обороны Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения, сообщает Экономическая правда.
Об этом Умеров написал в Facebook.
"Вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводим работу в прифронтовых регионах. Общаясь на местах с командирами бригад, именно здесь лучше всего чувствуются все потребности наших военных, на которые стараемся реагировать немедленно.
Изучаем новые возможности поддержки предприятий нашего ОПК для обеспечения логистических потребностей войска и своевременной отгрузки необходимого вооружения. Сейчас, в частности, работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения", - заявил министр.
Напомним:
Кабинет Министров выделил Главному управлению разведки Минобороны 749,7 млн грн из резервного фонда госбюджета.
За январь – март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн.