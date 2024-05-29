Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення 370 млрд на закупівлю озброєння

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння, повідомляє Економічна правда.

Про це Умєров написав у Facebook.

"Разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу у прифронтових регіонах. Спілкуючись на місцях з командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно.

Вивчаємо нові можливості підтримки підприємств нашого ОПК для забезпечення логістичних потреб війська та своєчасного відвантаження необхідного озброєння. Наразі, зокрема, працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння", - заявив міністр.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міноборони 749,7 млн грн із резервного фонду держбюджету.

За січень - березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд грн.