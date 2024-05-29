Синегубов: Российские войска стягивают резервы на Харьковщину

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Российские войска стягивают резервы на ключевые направления в Харьковской области для сохранения наступательного потенциала, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои. Купянское направление. Противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал. Богодуховское направление. Следим за ситуацией. Из ряда населенных пунктов раньше была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу на этом направлении" , — отметил он.

По словам Синегубова, российские захватчики безуспешно пытаются продвинуться в глубь территории Украины.