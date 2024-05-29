Синєгубов: Російські війська стягують резерви на Харківщину

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Російські війська підтягує резерви на ключові напрямки в Харківській області для збереження наступального потенціалу, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої. Куп‘янський напрямок. Противник постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал. Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку" , — зазначив він.

За словами Синєгубова, російські загарбники безуспішно намагаються просунутися вглиб території України.