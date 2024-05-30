В Москве вспыхнул мощный пожар, к тушению привлекли авиацию

В Москве (Российская Федерация) сегодня, 30 мая, произошел мощный пожар на складе площадью в две тысячи квадратных метров. Для гашения пламени задействован вертолет.﻿ Со ссылкой на МЧС России, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Огненное ЧП произошло на востоке столицы страны-агрессора в Новогиреевском районе. Из-за сильного пожара была перекрыта Мартеновская улица, где расположено это здание.

Российские МЧСники говорят, что тушение пожара на складе в Москве осложнено "высокой пожарной нагрузкой здания"

Отмечается, что внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Также в российском министерстве рассказали, что огонь пытаются потушить 120 пожарных, задействованы 40 единиц техники и вертолет Ка-32.

Как пишет российская пресса, пожары на складе на востоке Москве предоставили 3-й ранг сложности. Местные жители рассказали, что были слышны какие-то "хлопки" во время огненного ЧП.