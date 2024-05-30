Кто бы ни был от США на Саммите мира, это не повлияет на поддержку Украины – Кирби

В Белом доме заверили в неизменности поддержки Соединенными Штатами Украины независимо от того, кто будет представлять США в запланированном в Швейцарии Саммите мира. Об этом журналистам заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

Представителя администрации президента США Джо Байдена спросили, обеспокоен ли хозяин Белого дома тем, что если он не посетит саммит, это якобы даст неправильный сигнал мировому сообществу о важности поддержания мира в Украине.

"Соединенные Штаты и президент Байден поддерживают президента Зеленского и народ Украины, и это будет продолжаться независимо от того, кто будет сидеть в каком кресле на Саммите мира" , – отметил Кирби.

По его словам, с самого начала широкомасштабной войны РФ против Украины "ни один другой лидер не сделал и продолжает делать столько, сколько делает президент Байден", чтобы Киев имел все необходимое для защиты от российской агрессии.

"И президент взял на себя обязательства перед Украиной быть рядом с ними в долгосрочной перспективе" , – добавил Кирби.

Накануне в Белом доме подтвердили, что США будут участвовать в запланированном в Швейцарии Саммите мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.

Он также заявлял, что глава Кремля Владимир Путин будет рад, если Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии

В то же время СМИ сообщают, что Байден, скорее всего, пропустит саммит мира, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.