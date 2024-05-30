Оккупанты за сутки ранили шестерых человек на Херсонщине - ОВА

Российские террористы продолжают обстреливать Херсонщину. За минувшие сутки, 29 мая, в результате вражеских ударов по области шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В частности, под огнем россиян находились Антоновка, Днепровское, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Александровка, Новодмитровка, Берислав, Львове, Михайловка, Змиевка, Качкаровка, Нововоронцовка, Красный Маяк, а также Херсон.

Оккупанты снова попали в жилые кварталы населенных пунктов области: повреждены четыре частных дома. Побиты гаражное помещение и частные автомобили.

Во время ночной атаки дронами силы ПВО сбили над Херсонщиной один Shahed-131/136.