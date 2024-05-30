Окупанти за добу поранили шістьох людей на Херсонщині - ОВА

Російські терористи продовжують обстрілювати Херсонщину. Минулої доби, 29 травня, внаслідок ворожих ударів по області шість мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, під вогнем росіян були Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львові, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, а також Херсон.

Окупанти знову потрапили до житлових кварталів населених пунктів області: пошкоджено чотири приватні будинки. Побиті гаражне приміщення та приватні автомобілі.

Під час нічної атаки дронами сили ППО збили над Херсонщиною один Shahed-131/136.