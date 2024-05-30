В ВСУ объяснили, почему не удалось сбить все ракеты во время удара

В ночь на 30 мая Россия выпустила по Украине 11 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков, силы ПВО сбили семь из них. Защитникам не удалось уничтожить все вражеские ракеты из-за нехватки средств. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Этой ночью работали подразделения радиоэлектронной борьбы, также мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска, уничтожившие 7 из 11 ракет. Накануне нам удавалось ликвидировать и больший процент сбитых целей" , - сказал он.

По словам спикера, причиной не 100% эффективности работы противовоздушной обороны является дефицит средств.

"Основной вопрос - это дефицит средств противовоздушной обороны. Нам приходится маневрировать своими имеющимися силами и средствами, чтобы отражать атаки, поскольку довольно часто противник применяет с разных точек, мест пусков свои ударные как беспилотники, так и ракеты" , - пояснил Евлаш.

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину не только ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Также враг выпустил 32 "Шахеда" и нанес удары зенитными ракетами С-300/С-400 по Харьковской области.

Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники. ПВО работала в Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областях.